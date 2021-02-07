Англия

Нападающий лондонского Челси высказался об оскорблениях в адрес темнокожих футболистов в социальных сетях.

В недавнем прошлом несколько профессиональных футболистов обратились к администрации всемирно известных социальных сетей с просьбой поддержать их в борьбе с расовой дискриминацией. Игроки акцентировали внимание на том, что некоторые пользователи предпочитают использовать смайлы с изображением обезьяны в качестве инструмента для проявления расовой ненависти.

Однако ответ представителей компаний несколько шокировал активную группу борцов за равноправие — оказалось, что данные изображения, по мнению администрации социальных сетей, не несут скрытого расового подтекста, поэтому не будут удалены из соответствующих интерфейсов.

К числу спортсменов с ярко выраженной позицией присоединился и нападающий Челси Каллум Хадсон-Одои, который в интервью Daily Mail высказался по поводу данного инцидента.

"Какой может быть смысл отправленного игроку сообщения, если в нем содержится эмодзи с обезьяной? Для чего люди это делают? Как футболист может быть связан обезьяной?

Если мы видим такие вещи, это вызывает у нас резкую реакцию — мы злимся по этому поводу. Вы так говорите, потому что у нас иной цвет кожи? Просто из-за нашего цвета? Или вы просто пишете это, потому что считаете себя смешными или хотите посмеяться вместе со своими друзьями над другим человеком?

Игрокам не до смеха в такие моменты. Мы воспринимаем это как личную угрозу на уровне всей команды и отдельных личностей. Мы должно что-то с этим делать, потому что, как я говорил ранее, очевидно, что расизм не прекратится".

Напомним, что ранее от оскорблений на расовой почве пострадали футболисты лондонского Челси Рис Джеймс и Антонио Рюдигер, игрок Вест Бромвича Ромейн Савьерс, и представители Манчестер Юнайтед в лице Антони Мартиаля и Акселя Туанзебе.