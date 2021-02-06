Италия

На данном этапе ни Лукаку, ни Интер не обвинили Златана в расизме.

Нападающему Милана Златану Ибрагимовичу не будут предъявлены обвинения в расистском оскорблении форварда Интера Ромелу Лукаку, поскольку он объяснил представителям Итальянской федерации футбола, что его комментарий "вуду" основан на конкретной истории. Об этом сообщает Football-Italia.

Во время четвертьфинала Кубка Италии между ними произошла потасовка, в которой оба игрока были предупреждены, и поскольку матч проходил без болельщиков, их взаимные оскорбления были услышаны в прямом эфире.

Ибрагимович назвал нападающего Интера маленьким ослом, а также призвал его позвонить матери и заняться своим "вуду".

Швед категорически отрицал какие-либо расистские намерения в этой фразе, и что он не оскорблял Лукаку на почве о расизме. Швед объяснил, что его комментарий "вуду" был основан на конкретной истории, которая была опубликована в газетах в 2017 году.

"Во время встречи Лукаку позвонил матери. Он сказал, что было паломничество в Африке или где-то еще, случилось "вуду", и было послание, что нужно переходить в Челси. В итоге Лукаку ушел в МЮ", — сказал тогда акционер Эвертона Фархад Мошири.

Благодаря этой истории Златан может избавиться от любых обвинений в расизме, потому что это был конкретный инцидент, а не общий стереотип, основанный на африканском происхождении Лукаку.

Ибрагимович также заявил, что назвал Лукаку маленьким ослом, поскольку в Англии это выражение часто используют по отношению к игрокам без техники.

На следующей неделе Лукаку должен провести беседу с Итальянской федерацией футбола, но пока он ни разу не обвинял шведа в расизме, как и Интер.