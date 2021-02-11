Англия

В последний раз девять мячей в кубковом матче было забито в 1961 году.

Вчера, 10 февраля, прошел поединок 1/8 финала Кубка Англии, в котором Эвертон обыграл Тоттенхэм со счетом 5:4.

По информации OptaJoe, этот матч стал самым результативным в турнире между двумя командами английской Премьер-лиги с 1961 года. Тогда Шеффилд Уэнсдей обыграл Манчестер Юнайтед со счетом 7:2.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Эвертон — Тоттенхэм.

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