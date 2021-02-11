Англия

Нападающий вновь может выбыть из строя на продолжительный срок.

Рекордный по результативности поединок между Эвертоном и лондонским Тоттенхэмом в рамках 1/8 финала Кубка Англии (5:4, после дополнительного времени) омрачило повреждение нападающего "ирисок" Доменика Калверт-Льюина, которое в последствии может обернуться для него очередным длительным отсутствием на футбольном поле.

Эвертон — Тоттенхэм 5:4 Видео голов и обзор матча

На 55-й минуте англичанин был заменен на Шеймуса Коулмена, при счете 3:2 в пользу его команды на табло.

В своей послематчевой беседе с BT Sport, ассистент главного тренера Эвертона Дункан Фергюссон сообщил оперативные данные относительно здоровья футболиста его команды: "Очень похоже, что это повреждение подколенного сухожилия, однако нам необходимы дополнительные тесты, — сообщил специалист, тут же добавив, — Для него это может иметь неприятные последствия в ближайшее время".

В текущем сезоне Калверт-Льюин принял участие в 25-и матчах за Эвертон, оформив 18 забитых мячей и четыре результативные передачи. Однако в его послужном списке также присутствует растяжение подколенного сухожилия, которое оставило его вне игры на три недели.

Таким образом, футболист рискует, как минимум, пропустить ближайшую игру своей команды в рамках АПЛ, в которой Эвертон на своем поле будет принимать лондонский Фулхэм.