Англия

До рекордсмена Джимми Гривза осталось еще 57 голов.

Вчера, 10 февраля, прошел поединок 1/8 финала Кубка Англии, в котором Эвертон обыграл Тоттенхэм со счетом 5:4.

В этой встрече голом отметился нападающий "шпор" Харри Кейн, для которого этот забитый мяч стал 209-м в составе лондонской команды. Благодаря этому он обошел Бобби Смита — 208 голов. На это достижение 27-летнему англичанину понадобилось 318 матчей.

𝗔𝗟𝗟-𝗧𝗜𝗠𝗘 𝗧𝗢𝗣 𝗚𝗢𝗔𝗟𝗦𝗖𝗢𝗥𝗘𝗥: 2⃣



That goal sees @HKane move into second position in our list of all-time top goalscorers! #THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/nORllRc0kZ — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 10, 2021

До абсолютного рекорда в истории Тоттенхэма, Кейну осталось забить 57 голов. Лучшим бомбардиром "шпор" является Джимми Гривз, который провел 379 матчей в период 1961-1970 годов.

В текущей кампании Кейн провел 31 матч, в которых забил 21 гол и отдал 14 ассистов.