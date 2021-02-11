До рекордсмена Джимми Гривза осталось еще 57 голов.
Харри Кейн, Getty Images
11 февраля 2021, 09:53
Вчера, 10 февраля, прошел поединок 1/8 финала Кубка Англии, в котором Эвертон обыграл Тоттенхэм со счетом 5:4.
В этой встрече голом отметился нападающий "шпор" Харри Кейн, для которого этот забитый мяч стал 209-м в составе лондонской команды. Благодаря этому он обошел Бобби Смита — 208 голов. На это достижение 27-летнему англичанину понадобилось 318 матчей.
До абсолютного рекорда в истории Тоттенхэма, Кейну осталось забить 57 голов. Лучшим бомбардиром "шпор" является Джимми Гривз, который провел 379 матчей в период 1961-1970 годов.
В текущей кампании Кейн провел 31 матч, в которых забил 21 гол и отдал 14 ассистов.