Вчера, 10 февраля, прошел поединок 1/8 финала Кубка Англии, в котором Эвертон обыграл Тоттенхэм со счетом 5:4.

В этой встрече голом отметился нападающий "шпор" Харри Кейн, для которого этот забитый мяч стал 209-м в составе лондонской команды. Благодаря этому он обошел Бобби Смита — 208 голов. На это достижение 27-летнему англичанину понадобилось 318 матчей.

𝗔𝗟𝗟-𝗧𝗜𝗠𝗘 𝗧𝗢𝗣 𝗚𝗢𝗔𝗟𝗦𝗖𝗢𝗥𝗘𝗥: 2⃣



That goal sees @HKane move into second position in our list of all-time top goalscorers! #THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/nORllRc0kZ