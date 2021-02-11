Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Кубка Англии.
Лестер — Брайтон, Getty Images
11 февраля 2021, 10:18
В поединке 1/8 финала Кубка Англии Лестер на своем поле одержал минимальную победу над Брайтоном.
Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный и победный гол был забит в компенсированное время арбитром на 95-й минуте. Автором забитого мяча, который подарил "лисам" путевку в четвертьфинал турнира. стал Келечи Ихеаначо.
Смотрите видео гола и обзор матча:
Лестер — Брайтон 1:0
Гол: Ихеаначо 90+5