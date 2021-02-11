Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Кубка Англии.

В поединке 1/8 финала Кубка Англии Лестер на своем поле одержал минимальную победу над Брайтоном.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный и победный гол был забит в компенсированное время арбитром на 95-й минуте. Автором забитого мяча, который подарил "лисам" путевку в четвертьфинал турнира. стал Келечи Ихеаначо.

Смотрите видео гола и обзор матча:

Лестер — Брайтон 1:0

Гол: Ихеаначо 90+5