Новоиспеченный нападающий Манчестер Юнайтед Амад Траоре уже успел забить свой дебютный гол в футболке "красных дьяволов".

Это произошло в матче молодежных команд до 23 лет, в котором "манкунианцы" в гостях на данный момент обыгрывают Ливерпуль со счетом 2:1.

Читайте также: Амад Траоре: "Такой же как Месси", но с проблемами Роналду

Уже на 14-й минуте 18-летний ивуариец обокрал защитника, вошел в штрафную и пробил мимо вратаря точно в ворота, открыв счет в матче.

