Ивуарийский новичок "красных дьяволов" отметился голом в матче молодежных команд.
Амад Траоре, ФК Манчестер Юнайтед
30 января 2021, 15:57
Новоиспеченный нападающий Манчестер Юнайтед Амад Траоре уже успел забить свой дебютный гол в футболке "красных дьяволов".
Это произошло в матче молодежных команд до 23 лет, в котором "манкунианцы" в гостях на данный момент обыгрывают Ливерпуль со счетом 2:1.
Читайте также: Амад Траоре: "Такой же как Месси", но с проблемами Роналду
Уже на 14-й минуте 18-летний ивуариец обокрал защитника, вошел в штрафную и пробил мимо вратаря точно в ворота, открыв счет в матче.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед заплатил за Траоре 30 миллионов евро плюс бонусы.