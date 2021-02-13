Манчестер Сити без проблем обыграл Тоттенхэм в рамках поединка 24-го тура чемпионата Англии со счетом 3:0.

Статистический портал Whoscored традиционно оценил выступления участников поединка. Так, Александр Зинченко получил высокую оценку — 7,8 балла.

Выше украинца оценили только Рахима Стерлинга, Илкая Гюндогана и Родри.

Напомним, что у Александра Зичненко самый высокий процент побед в истории Манчестер Сити.