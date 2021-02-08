Англия

Матчи "горожан" с участием украинского защитника можно назвать фартовыми для клуба.

Защитник сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко имеет наивысший процент побед в матчах "горожан" за всю историю английского клуба. Об этом сообщает StatCity.

Вчера 24-летний украинец отыграл полный матч 23-го тура АПЛ, в котором Манчестер Сити одержал выездную победу над Ливерпулем (4:1). Для Зинченко эта была уже 83 игра в составе команды Хосепа Гвардиолы, из которых "горожане" выиграли 72.

Таким образом, Зинченко достиг отметки в 86,75% побед среди всех футболистов, которые когда-либо провели за Манчестер Сити более 10 встреч.

После 22 туров Манчестер Сити набрал 50 очков и возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая Манчестер Юнайтед на пять баллов, при этом у "горожан" на одну игру сыгранно меньше.