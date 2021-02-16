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Йоахим Лев занял второе место, Фергюсон и Гвардиола — поделили третью строчку.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо удостоился звания лучшего тренера 21-го века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Классификация была составлена на основе результатов ежегодных тренерских рейтингов.

В список вошли специалисты, попадавшие в топ-20 лучших наставников. Тренеру, занимавшему первое место в один из годов, начислялось 20 баллов, второе – 19 и так далее. За 20-ю позицию в рейтинге начислялось соответственно 1 очко.

Наставник "шпор" а также экс-тренер Порту, Интера, Челси, мадридского Реала и Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо возглавил данный список с 226-ю баллами.

Второе место занял главный тренер сборной Германии Йоахим Лев (213 очков), третье место поделили экс-тренер Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон и наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола, работавший также с Барселоной и Баварией (по 183 балла).

Помимо перечисленных специалистов, в топ-10 вошли Арсен Венгер (181), Карло Анчелотти (165), Висенте дель Боске (157), Диего Симеоне (152), Дидье Дешам (131) и Марсело Бьелса (121).

Ранее IFFHS признали форварда Барселоны Лионеля Месси лучшим футболистом десятилетия в мире.

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