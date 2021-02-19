Лига Европы

Наставник "шпор" поделился мнением об игроках своего клуба в еврокубковом поединке.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо высказался об игре форварда Гарета Бэйла и полузащитника Деле Алли в матче 1/16 финала Лиги Европы против Вольфсберга.

"Мне уже задавали этот вопрос несколько раз, и мой ответ остается тем же: наша задача – побеждать. Я жду хорошей игры от всей команды, а не от отдельных футболистов. Это не экзамен какого-то из игроков.

Я заменил Бэйла, потому что посчитал, что ему тяжело провести все 90 минут, и команде нужна была свежесть, которую привнес Ламела.

Касательно Деле, он усердно работал, получил желтую карточку, и учитывая то, что арбитр очень уж легко раздавал нам карточки, оставлять его на поле было рискованно. Тем не менее он продолжал играть, но я решил , что Ндомбеле должен выйти и устранить несбалансированность в команде. Так что я доволен всей командой, включая тех игроков, о которых вы спросили", – приводит слова Моуриньо Football.London.

Ранее сообщалось, что Гарет Бэйл близок к завершению карьеры.

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