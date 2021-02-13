Наставник РБ Лейпциг прокомментировал возможный уход из команды своего подопечного.
Юлиан Нагельсманн, Getty Images
13 февраля 2021, 12:25
Несмотря на появившуюся информацию об успешном согласовании мюнхенской Баварией контракта с французским центральным защитником РБ Лейпциг Дайотом Упамекано, в стане "Красных быков" не спешат комментировать данную информацию.
В частности, в интервью изданию sport1.de главный тренер РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн в спокойном тоне ответил на вопрос журналиста относительно данной ситуации, намекнув на своеобразную коммуникационную политику баварского клуба.
Удивление у немецкого специалиста вызвал способ подачи информации, ведь немецкое издание Bild первым опубликовало информацию о достигнутой договоренности, сделав это непосредственно во время матча РБ Лейпциг против Аугсбурга (2:1) вечером в пятницу, 12 февраля.
"Не могу подтвердить эту информацию, — сказал Нагельсманн, — Я был сконцентрирован только на игре своей команды. Перед матчами Бундеслиги меня не интересует ничего, кроме непосредственно предстоящей игры. Все остальные вопросы вы можете уточнить у людей, "которые говорили о этом за 20 минут до матча чемпионата".
Впрочем, я прекрасно знаю о пункте в его контракте, согласно которому он может уйти до завершения действующего соглашения. Очевидная ситуация — мяч на его стороне. В принципе, это меня не беспокоит, потому что трансферы — часть футбола. Так было, есть и будет".
Следующей игрой для РБ Лейпциг станет домашнее противостояние против английского Ливерпуля в рамках первого поединка плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.