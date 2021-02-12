Упамекано и Бавария согласовали пятилетний контракт — Goal

Германия

Защитник Лейпцига определился, в каком клубе хочет продолжить карьеру.

Защитник РБ Лейпциг Дайот Упамекано сменит клуб летом 2021-го года, об этом сообщает Goal.

По информации источника, борьбу за француза выиграла мюнхенская Бавария. Клуб и 22-летний футболист договорились между собой.

Сообщается, что Бавария заплатит Лейпцигу 42,5 млн евро. Данная сумма прописана в контракте футболиста в качестве отступных.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед выбыл из борьбы за Упамекано, но на игрока претендуют еще три клуба.