Упамекано и Бавария согласовали пятилетний контракт — Goal

Защитник Лейпцига определился, в каком клубе хочет продолжить карьеру.
Дайот Упамекано, Getty Images
12 февраля 2021, 22:17
Защитник РБ Лейпциг Дайот Упамекано сменит клуб летом 2021-го года, об этом сообщает Goal.
По информации источника, борьбу за француза выиграла мюнхенская Бавария. Клуб и 22-летний футболист договорились между собой.
Сообщается, что Бавария заплатит Лейпцигу 42,5 млн евро. Данная сумма прописана в контракте футболиста в качестве отступных.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед выбыл из борьбы за Упамекано, но на игрока претендуют еще три клуба.
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