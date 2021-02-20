Команда Сэма Аллардайса играла в меньшинстве с середины первого тайма.
Бернли - Вест Бромвич, Getty Images
20 февраля 2021, 18:53
В матче 25-го тура английской Премьер-лиги Бернли на своем поле поделил очки с Вест Бромвичем.
Встреча закончилась без забитых мячей. При этом "дрозды" играли в меньшинстве с 31-й минуты, когда арбитр встречи удалил с поля нигерийского защитника Семи Аджайи.
Таким образом, Бернли набрал 28 очков и остался на 15-м месте в турнирной таблице АПЛ, а у Вест Бромвича 14 баллов и предпоследняя, 19-я строчка.
Бернли — Вест Бромвич 0:0
Бернли: Поуп — Тейлор, Ми, Тарковски, Лоутон — МакНейл, Вествуд, Корк, Браунхилл — Выдра, Родригес (Мумбонго, 81)
Вест Бромвич: Джонстон — Таунсенд, Аджайи, Бартли, Фурлонг — Йокушлу — Перейра, Мэйтленд-Найлз, Галлахер, Филлипс (О`Ши, 32) — Дианье
Предупреждения: Корк, Ми, Лоутон
Удаление: Аджайи, 31