Англия

Команда Сэма Аллардайса играла в меньшинстве с середины первого тайма.

В матче 25-го тура английской Премьер-лиги Бернли на своем поле поделил очки с Вест Бромвичем.

Встреча закончилась без забитых мячей. При этом "дрозды" играли в меньшинстве с 31-й минуты, когда арбитр встречи удалил с поля нигерийского защитника Семи Аджайи.

Таким образом, Бернли набрал 28 очков и остался на 15-м месте в турнирной таблице АПЛ, а у Вест Бромвича 14 баллов и предпоследняя, 19-я строчка.

Бернли — Вест Бромвич 0:0

Бернли: Поуп — Тейлор, Ми, Тарковски, Лоутон — МакНейл, Вествуд, Корк, Браунхилл — Выдра, Родригес (Мумбонго, 81)

Вест Бромвич: Джонстон — Таунсенд, Аджайи, Бартли, Фурлонг — Йокушлу — Перейра, Мэйтленд-Найлз, Галлахер, Филлипс (О`Ши, 32) — Дианье

Предупреждения: Корк, Ми, Лоутон

Удаление: Аджайи, 31