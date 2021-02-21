Англичанин в очередной раз напомнил о себе.
Джейдон Санчо, Getty images
21 февраля 2021, 08:41
В рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги Боруссия Д разгромил Шальке (0:4).
Автором первого гола "шмелей" в этом поединке стал англичанин Джейдон Санчо.
Таким образом Санчо стал самым молодым игроком в истории Бундеслиги, который забил 35 голов. Об этом сообщает OptaFranz.
Отметим, что на момент взятия ворот Санчо исполнилось 20 лет, 10 месяцев и 26 дней.
Ранее сообщалось, что Боруссия Д намерена расстаться с Санчо, сохранив при этом Холанда.