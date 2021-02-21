Англия

Англичанин в очередной раз напомнил о себе.

В рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги Боруссия Д разгромил Шальке (0:4).

Автором первого гола "шмелей" в этом поединке стал англичанин Джейдон Санчо.

Таким образом Санчо стал самым молодым игроком в истории Бундеслиги, который забил 35 голов. Об этом сообщает OptaFranz.

Отметим, что на момент взятия ворот Санчо исполнилось 20 лет, 10 месяцев и 26 дней.

Ранее сообщалось, что Боруссия Д намерена расстаться с Санчо, сохранив при этом Холанда.