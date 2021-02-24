Англия

Футболиста оценили в колоссальную сумму.

Английский Вест Хэм определился с суммой, которую хотел бы получить за полузащитника Деклана Райса.

По информации ведущего talkSPORT Саймона Джордана, летом Райса попытаются подписать многие клубы.

Однако не все смогут себе позволить такого игрока, так как за него придется заплатить порядка 100 миллионов евро.

Также известно, что Манчестер Юнайтед и Челси — фавориты на подписание игрока сборной Англии.

В текущем сезоне на счету Райса 26 матчей за "молотобойцев" во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал один голевой пас.

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