Англия

Травма 30-летнего англичанина может оказаться серьезнее, чем предполагалось.

Полузащитник сборной Англии и Ливерпуля Джордан Хендерсон рискует пропустить перенесенный чемпионат Европы, сообщает The Athletic.

30-летний англичанин получил повреждение в матче против Эвертона в 25-м туре АПЛ.

По информации источника, ситуация по травме капитана "красных" должна определиться в ближайшие дни, но уже есть предположения, что на его восстановление может понадобиться около 4-6 недель и это при лучшем развитии событий.

Таким образом, Хендерсон может не успеть восстановиться к матчам отложенного Евро-2020, поединки которого пройдут с 11 июня.

В нынешнем сезоне Джордан провел 28 поединков, в которых забил один гол и отдал один ассист.

Ранее сообщалось, что Диогу Жота вернулся к тренировкам в общей группе.