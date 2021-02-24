Англия

Приятные новости из лазарета команды Юргена Клоппа.

Полузащитник Ливерпуля Диогу Жота вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба "мерсисайдцев".

Жота пропустил около двух месяцев, после того как получил травму колена в матче с Мидтьюлландом в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне Жота провел 17 поединков во всех турнирах, в которых забил девять голов.

Таким образом, Жота сможет принять участие уже в ближайшем поединке АПЛ против Шеффилда, который запланирован на 28 февраля. После этого команду Юргена Клоппа ожидает матч с Челси.

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