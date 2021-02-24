Приятные новости из лазарета команды Юргена Клоппа.
Диогу Жота, ФК Ливерпуль
24 февраля 2021, 16:31
Полузащитник Ливерпуля Диогу Жота вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба "мерсисайдцев".
Жота пропустил около двух месяцев, после того как получил травму колена в матче с Мидтьюлландом в Лиге чемпионов.
В нынешнем сезоне Жота провел 17 поединков во всех турнирах, в которых забил девять голов.
Таким образом, Жота сможет принять участие уже в ближайшем поединке АПЛ против Шеффилда, который запланирован на 28 февраля. После этого команду Юргена Клоппа ожидает матч с Челси.
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