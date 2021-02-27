Англия

Руководство "бордовых" готово расстаться с вратарем за 58 миллионов евро.

Руководство Бернли установило ценник на своего вратаря Ника Поупа, которым активно интересуется лондонский Тоттенхэм. Об этом сообщает LancsLive.

По информации источника, представители "бордовых" заявили, что отпустят 28-летнего англичанина только в том случае, если за него будет выплачено 58 миллионов евро.

Действующий контракт голкипера рассчитан до лета 2023 года. Ник перебрался в Бернли в 2017 году из Чарльтона за всего лишь 2 млн евро.

В нынешнем сезоне Поуп провел 24 поединка, в которых пропустил 25 голов, сыграв при этом 9 матчей на ноль.

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