Руководство Бернли установило ценник на своего вратаря Ника Поупа, которым активно интересуется лондонский Тоттенхэм. Об этом сообщает LancsLive.

По информации источника, представители "бордовых" заявили, что отпустят 28-летнего англичанина только в том случае, если за него будет выплачено 58 миллионов евро.

Действующий контракт голкипера рассчитан до лета 2023 года. Ник перебрался в Бернли в 2017 году из Чарльтона за всего лишь 2 млн евро.

В нынешнем сезоне Поуп провел 24 поединка, в которых пропустил 25 голов, сыграв при этом 9 матчей на ноль.

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