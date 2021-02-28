У Ливерпуля катастрофическая ситуация с защитниками.
Робертсон и Трент, getty images
28 февраля 2021, 08:55
Английский Ливерпуль последние несколько месяцев страдает из-за частых травм футболистов, которые могли бы сыграть центральными защитниками.
После того, как из-за травмы выбыл ван Дейк, со временем повреждения получили Матип, Фабиньо, Гомес, Хендерсон и другие исполнители.
Главный тренер "красных" Юрген Клопп признался, что раздумывает над разными вариантами в центральной зоне.
"Когда у тебя выбывают центральные защитники, теряется структура игры. Если поменяем крайних оборонцев, будет двойное изменение.
Я раздумываю над тем, чтобы поставить в центр обороны Трента Александера-Арнольда и Энди Робертсона. Но пока не стал использовать такой вариант", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
Отметим, что частые травмы отбросили Ливерпуль аж на шестое место в таблице АПЛ. От первого Манчестер Сити подопечных Клоппа разделяет аж 22 очка.