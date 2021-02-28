Англия

У Ливерпуля катастрофическая ситуация с защитниками.

Английский Ливерпуль последние несколько месяцев страдает из-за частых травм футболистов, которые могли бы сыграть центральными защитниками.

После того, как из-за травмы выбыл ван Дейк, со временем повреждения получили Матип, Фабиньо, Гомес, Хендерсон и другие исполнители.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп признался, что раздумывает над разными вариантами в центральной зоне.

"Когда у тебя выбывают центральные защитники, теряется структура игры. Если поменяем крайних оборонцев, будет двойное изменение.

Я раздумываю над тем, чтобы поставить в центр обороны Трента Александера-Арнольда и Энди Робертсона. Но пока не стал использовать такой вариант", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Отметим, что частые травмы отбросили Ливерпуль аж на шестое место в таблице АПЛ. От первого Манчестер Сити подопечных Клоппа разделяет аж 22 очка.