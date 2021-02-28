Англия

Специалист подколол самого себя.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер предположил, что является худшим лузером в клубе.

"Если ты футболист Манчестер Юнайтед и любишь проигрывать — ты не на том месте. Да, я не проявляю свое разочарование так сильно, как Бруну.

Возможно, я худший лузер в Манчестер Юнайтед. Вы, вероятно не видели этого, но некоторые видели", — цитирует Солскьяера Goal.

Отметим, что на данный момент "красные дьяволы" занмают второе место в таблице АПЛ, но отстают от первого Манчестер Сити на 13 очков.

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