Специалист подколол самого себя.
Оле-Гуннар Солскьяер, getty images
28 февраля 2021, 11:03
Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер предположил, что является худшим лузером в клубе.
"Если ты футболист Манчестер Юнайтед и любишь проигрывать — ты не на том месте. Да, я не проявляю свое разочарование так сильно, как Бруну.
Возможно, я худший лузер в Манчестер Юнайтед. Вы, вероятно не видели этого, но некоторые видели", — цитирует Солскьяера Goal.
Отметим, что на данный момент "красные дьяволы" занмают второе место в таблице АПЛ, но отстают от первого Манчестер Сити на 13 очков.
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