Англия

Наставник манкунианского клуба поделился мыслями о предстоящем матче с "синими".

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер высказался о Челси накануне встречи с командой Томаса Тухеля.

"Разумеется, мы понимаем, как сложно будет с Челси.. Тухель пришел, немного изменил Челси, так что это станет серьезным испытанием для нас.

Если взглянуть на их статистику, то можно заметить высокий процент владения мячом. Они держат соперника подальше от ворот, контролируют мяч.

Тухель хорошо себя показал. Всегда непросто приходить в клуб посреди сезона, так что он может быть доволен собой. Надеюсь, мы сможем прервать их серию – теперь это моя работа", – приводит слова Солскьяера Sky Sports.

Ранее наставник мадридского Атлетико Диего Симеоне высказывался об изменениях Челси после прихода Томаса Тухеля.

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