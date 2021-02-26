Лига Европы

Наставник "красных дьяволов" высказался о команде Стефано Пьоли.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер поделился мыслями о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой манкунианцы встретятся с Миланом.

"Взгляните на эту жеребьевку. Нам уже по традиции выпадают сложные соперники. Ощущения в матче с Миланом будут как в Лиге чемпионов.

Хорошо, что есть игры, которые мы с нетерпением ждем. Этой команде нужны вызовы, и мы получаем от них удовольствие и принимаем их. Мы уважаем традиции и историю Милана, это великий клуб, у них отличный стадион. Мы с нетерпением ждем встречи.

Златан, конечно, очень впечатляет. Я считал, что его карьера уже закончилась. У него была травма, которая поставила под сомнение возможность выступлений на профессиональном уровне, но он вернулся и уехал в МЛС, а потом перешел в Милан и реально вывел их на новый уровень.

Милан на подъеме, они хороши в этом сезоне. Их команда очень впечатляет меня", – приводит слова норвежского специалиста официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Ранее Солскьяер высказался о Челси накануне встречи с командой Томаса Тухеля.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.