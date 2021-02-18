Англия

Бэйла Джонатан высказался о будущем валлийца.

Агент полузащитника Тоттенхэма Гарета Бэйла Джонатан Барнетт рассказал о потенциальном возвращении своего клиента в Реал после аренды в лондонском клубе.

"Гарет все еще любит Реал. У него никаких проблем с Реалом, так что возвращение не будет проблемой.

В Мадриде должны определится, нужен ли он им, будет ли он играть и так далее. Думаю, нужно спросить у Зидана, нужен ли ему Бэйл. Мне кажется, что это не так.

С Моуринью у Бэйла отличные отношения, все отлично. Все проблемы создают журналисты, но на самом деле их нет.

Предполагалось, что Гарет будет играть больше, однако дела пошли не слишком хорошо. Но и у команды тоже не все в порядке", – приводит слова Барнетт Goal.

Ранее сообщалось, что Гарет Бэйл близок к завершению карьеры.

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