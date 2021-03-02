Италия

Защитник миланского клуба Диогу Далот вернется в Англию по окончании арендного соглашения.

Милан не сможет выкупить португальского защитника в Манчестер Юнайтед по завершении аренды, об сообщает Gazzetta dello Sport.

Дело в том, что манкунианский клуб не прописывал пункт о возможном выкупе Далота, в связи с чем крайний защитник в любом случае вернется в Англию.

Отметим, что Диогу провел за "россонери" 19 матчей в текущем сезоне, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Милан намерен подписать Далота на постоянной основе.

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