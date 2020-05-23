Франция

Французский клуб определился со стоимостью молодого игрока.

Марсель готовится к возможному уходу защитника Бубакара Камара и определился с его трансферной стоимостью.

Как сообщает издание L'Equipe, руководство французского клуба готово отпустить молодого центрбека за 40 млн евро. Изначально провансальцы хотели выручить за своего воспитанника около 90 млн евро, но теперь готовы снизить свои требования.

В приобретении 20-летнего игрока заинтересованы Челси, Манчестер Сити и ПСЖ.

Действующий контракт Камара с "бело-голубыми" рассчитан до июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Марсель также хочет выручить 40 млн евро за полузащитника Моргана Сансона.