Англия

Наставник "красных дьяволов" подвел итоги нулевой ничьи с Кристал Пэлас.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал матч 29-го тура АПЛ, в котором его команда расписала ничью с Кристал Пэлас (0:0).

"Результат разочаровывает. Мы немного недоработали, а если такое происходит, то вы не будете побеждать. Это плохо, потому что для того, чтобы подняться по турнирной таблице, нужно побеждать. Мы должны заслужить это право, мы должны отбирать мяч, нужно лучше разыгрывать комбинации, а мы все время теряли мяч. Время от времени нам не хватало темпа — такое иногда случается. Это точно не один из наших лучших вечеров.

Рой Ходжсон всегда настраивает свои команды так, чтобы против них было очень сложно играть, и это снова проявилось сегодня. Пару раз, когда у нас был мяч на правильных позициях, мы создавали приличные возможности, но я не думаю, что мы заслуживали чего-то большего, чем один балл.

Конечно, результат вызывает беспокойство. Когда у вас есть три чистых матча подряд, это помогает вам выигрывать матчи, но мы не добились победы. Нам просто нужно снова найти искру и победить", — приводит слова Солскьяера BBC.

Также норвежский специалист похвалил вратаря МЮ Дина Хендерсона, который спас свою команду на последних минутах встречи.

"Дин Хендерсон сохранил нам очко. Это показывает, что он взрослеет, растет и набирается опыта", — добавил Солскьяер.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед повторил рекорд Лидса, Ливерпуля и Арсенала.