Англия

"Синие" не подпускают соперников к своим воротам.

Челси в рамках поединка 29-го тура чемпионата Англии отправился в гости к Ливерпулю и добился минимальной победы, сохранив свои ворота "сухими".

Как сообщает Opta, "пенсионеры" пропустили лишь два гола в первых десяти матчах под руководством Томаса Тухеля.

Аналогичный показатель был у Жозе Моуриньо. Примечательно, что для обоих специалистов десятый поединок был победой над Ливерпулем со счетом 1:0.

Напомним, что "мерсисайдцы", в свою очередь, имеют существенные проблемы с реализацией, забив всего один гол в первом тайме в последних 12 матчах АПЛ.