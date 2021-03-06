Шотландский защитник продолжит защищать цвета "бордовых".
Фил Бардсли, Getty Images
06 марта 2021, 15:40
Защитник Фил Бардсли продолжит защищать цвета Бернли, подписав новый контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба "бордовых".
Новое соглашение с 35-летним шотландцем рассчитано до лета 2022 года.
В нынешнем сезоне Бардсли провел девять поединков, отыграв в них 674 минуты без результативных действий.
Ранее новые контракты с Бернли подписали два нападающих Джей Родригес и Матей Выдра.
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