Англия

Форвард МЮ прославился своей добродушностью.

Нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Англии Маркус Рашфорд оказался в списке самых влиятельных людей будущего по версии издания Time.

Этот рейтинг описывается, как 100 будущих звезд, которые формируют будущее бизнеса, развлечений, спорта, политики, науки и здравоохранения.

В обновленный рейтинг категории "активисты" попал и Рашфорд, который помогал с едой детям из малообеспеченных семей Великобритании. Примечательно, что он первый спортсмен в данном списке.

Ранее сообщалось, что МЮ назначил Рашфорду дополнительные тренировки по реализации голевых моментов.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.