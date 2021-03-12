Манчестер Юнайтед рассматривает кандидатуру центрального защитника Брайтона Бена Уайта, сообщает журналист Джонатан Шрагер.

Источник утверждает, что "красные дьяволы" рассматривают футболиста среди прочих кандидатур.

Бен Уайт в текущем сезоне провел 29 поединков за "чаек" во всех турнирах, но результативными действиями отметиться не смог.

Напомним, что прошлым летом Брайтон отказался отпускать центрального защитника в Лидс за 22 млн фунтов.