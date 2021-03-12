Англия

"Красные дьяволы" ищут усиление оборонительной линии.

Манчестер Юнайтед рассматривает кандидатуру центрального защитника Брайтона Бена Уайта, сообщает журналист Джонатан Шрагер.

Источник утверждает, что "красные дьяволы" рассматривают футболиста среди прочих кандидатур.

Бен Уайт в текущем сезоне провел 29 поединков за "чаек" во всех турнирах, но результативными действиями отметиться не смог.

Напомним, что прошлым летом Брайтон отказался отпускать центрального защитника в Лидс за 22 млн фунтов.