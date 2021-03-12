Лига Европы

Футболист — о матче против Милана.

Нападающий Манчестер Юнайтед Амад Диалло после матча 1/8 финала лиги Европы против Милана добавил мотивирующий пост в своем Twitter-аккаунте.

"Мы — Манчестер Юнайтед. Будем бороться все 90 минут", — написал ивуариец.

Отметим, что именно в матче против Милана Диалло отметился дебютным голом за "красных дьяволов".

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