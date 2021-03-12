Англия

Испанский специалист получил награду второй месяц подряд.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам февраля. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.

По руководством испанского специалисте в прошлом месяце "горожане" выиграли шесть поединков подряд.

Таким образом, Гвардиола стал лучшим наставником АПЛ во второй месяц подряд. Для испанца это уже девятая награда за время его работы в Англии.

Ранее сообщалось, что лучшим игроком февраля в АПЛ признан полузащитник "горожан" Илкай Гюндоган. Он также получил награду во второй подряд.

После 29 туров Манчестер Сити уверенно лидирует в АПЛ, опережая Манчестер Юнайтед на 14 очков, но у "красных дьяволов" есть одна игра в запасе.

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