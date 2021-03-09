Англия

Наставник "горожан" ответил на вопрос о чемпионской гонке в английском чемпионате.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола допускает вариант чемпионства Манчестер Юнайтед в текущем сезоне АПЛ.

– Может ли еще Манчестер Юнайтед выиграть АПЛ?

– Разумеется. В футболе может произойти все что угодно, если результат еще не гарантирован. Никто не думал, что мы выиграем 21 матч подряд или победим в 15 играх АПЛ, так что случиться может все. Я абсолютно согласен с этим.

Такая команда, как Юнайтед, способна на это. Осталось 10 матчей, и мы должны выиграть 6 или 7 игр, чтобы математически гарантировать себе чемпионство.

– Какова была реакция игроков на поражение?

– Это была что-то между разочарованием и грустью. На следующий день их настроение улучшилось, и сегодня они были в огне. Ребята хотят хорошо сыграть с Саутгемптоном и победить.

Проигрыши – это нормальный процесс, так что отреагировали мы по-обычному. Я думаю, что все понимали, с каким трудом даются победы, хорошая игра и победные серии. Юнайтед – это топ-команда, топ-клуб. У них хороший тренер и отличные игроки, так что это (триумф манкунианцев в АПЛ) может произойти.

В АПЛ все очень сложно. Предстоит проделать еще много работы, чтобы подойти к заключительным матчам сезона, участвуя в борьбе за победу в турнире. У нас есть шансы на победу во всех оставшихся турнирах. Начинается самая важная часть сезона", – сказал Гвардиола для Sky Sports.

Ранее экс-форвард Арсенала и Барселоны, а также бывший тренер Монако Тьери Анри, поделился мнением о бывших наставниках "канониров" и "сине-гранатовых" Арсене Венгере и Хосепе Гвардиоле.

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