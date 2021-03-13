Англия

Форвард Кристал Пэлас аргументировал этот поступок тем, что все равно никто не реагирует на изменения.

Сегодня, 13 марта, в Лондоне прошла встреча 28-го тура АПЛ между Кристал Пэлас и Вест Бромвичем, которая завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Однако еще до стартового свистка произошло необычное явление для английского футбола последнего времени.

Перед началом матча нападающий "стекольщиков" Уилфрид Заа отказался принимать участие в акции BLM и не стал преклонять колено, как это сделали остальные участники поединка. Он стал первым футболистом в АПЛ, который отказался от подобных действий.

"Мое решение не преклонять колено и стоять с руками за спиной перед игрой было известно уже пару недель. В этом вопросе нет правильных или неправильных решений.

По моему мнению, жест с коленом уже давно стал частью предматчевого распорядка. Сейчас не имеет значения, встанем мы на колено или нет, потому что некоторые из нас продолжают получать оскорбления в свой адрес.

Я знаю, что в АПЛ и других органах власти ведется работа для позитивных изменений и я уважаю их. Я также с уважением отношусь к своим партнерам по команде и игрокам из других команд, которые продолжают преклонять колено.

Как обществу, считаю, нам надо поощрять лучшее образование в школах. Компании, работающие в социальных сетях, должны принимать более решительные меры против людей, которые оскорбляют других в интернете, а не только футболистов", — приводит слова Заа The Telegraph.

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