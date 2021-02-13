Англия

Форвард Манчестер Юнайтед в очередной раз призвал жестко реагировать на любое проявление дискриминации.

Английский футбол в феврале 2021 года захлестнула волна случаев, связанных с дискриминацией на расовой почве со стороны болельщиков в адрес профессиональных футболистов. Среди множества жертв числятся и представители клубов английской Премьер-лиги: Манчестер Юнайтед, Челси и Вест Бромвича.

В своем интервью британскому подразделению Sky Sports, фрагменты которого приводит BBC, нападающий "Красных дьяволов" Маркус Рашфорд внес несколько предложений по борьбе с данным явлением, а также рассказал о личном восприятии данного явления.

"Расизм в Интернете достаточно легко остановить — вам необходимо просто деактивировать учетные записи пользователей. Их очень легко создавать: четыре, пять, сколько нужно, но, если администрация хочет заблокировать их, она этим займется.

В свою очередь, могу сказать, что я чувствую, что социальные сети не влияют на меня так сильно, как на других игроков. Я не активен в этой среде, и использую их только изредка, чтобы распространять сообщения, поздравлять кого-то или размещать сообщения о команде. На протяжении своей повседневной жизни я не участвую в этом виде общения.

В то же время, я считаю, что это должно быть местом, где люди должны быть счастливы и просто наслаждаться пребыванием в подобной среде. 10-15 лет назад подобного и в помине не было, и для нас большая честь иметь возможность общаться с людьми со всего мира, принадлежащими к различным культурам и религиям.

Глупо видеть, как люди используют его в негативном свете. Надеюсь, администраторы социальных сетей смогут решить эту проблему, и они вновь смогут местом для добра и счастья", — выразил надежду английский форвард.

Несмотря на досадные инциденты, Рашфорд продолжает готовиться вместе со своей командой к гостевому противостоянию против Вест Бромвича, которое состоится 14 февраля, в 16:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.