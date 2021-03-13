Англия

У немецкого специалиста ни одного поражения в 12 первых матчах во главе "синих".

В поединке 28-го тура английской Премьер-лиги в гостях не смог обыграть Лидс. Встреча закончилась со счетом 0:0.

Таким образом, наставник Челси Томас Тухель провел 12 поединков с лондонской командой и ни разу не проиграл. Вместе с немецким специалистом лондонцы выиграли восемь встреч и четырежды расходились миром.

По информации OptaJoe, Тухелю удалось повторить клубный рекорд Челси. Ранее такое достижение удавалось Луису Фелипе Сколари, при котором "синие" одержали девять побед и трижды сыграли вничью.

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