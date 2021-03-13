Англия

Специалист рассказал, почему ивуариец не стал выполнять обряд.

Главный тренер Кристал Пэлас Рой Ходжсон рассказал, почему форвард клуба Уилфрид Заа отказался вставать на колено перед матчем с Вест Бромвичем в знак поддержки BLM.

"Уилфрид Заа сделал заявление, которое не требует каких либо уточнений. Он объяснил причины. Этот парень считает, что сила данного жеста уже потеряна, он стал частью повседневной жизни. Мы знаем, что он был абсолютно прав.

Я же буду очень удивлен, если в его адрес появятся какие-либо негативные отклики. Если кого и беспокоят расизм, оскорбления и равные игровые условия, то это сам Уилфрид Заа. Он является действующим лицом этой ситуации", — цитирует Ходжсона ВВС.

Отметим, что Кристал Пэлас сумел обыграть Вест Бромвич с минимальным счетом 1:0.

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