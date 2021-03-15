Англия

Наставник Арсенала высказался о победе над Тоттенхэмом в матче АПЛ.

Арсенал одержал домашнюю победу над Тоттенхэмом в центральном матче 28-го тура английской Премьер-лиги. Главный тренер "канониров" Микель Артета поделился эмоциями от добытого положительного результата своей команды.

"С самого начала мы демонстрировали действительно хорошую игру, создали много моментов, но пропустили гол после первого же удара по нашим воротам".

"Но мне понравилась реакция команды. Мы сохранили спокойствие и, в конце концов, одержали победу в данном противостоянии. Результат перед перерывом был действительно важен, так как он обеспечил нам хорошую позицию во втором тайме".