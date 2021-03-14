Германия

Боруссия не хочет отпускать норвежца.

Спортивный директор дортмудской Боруссиии Михаэль Цорк восхитился форвардом команды Эрлингом Холандом.

"Я никогда не видел такого футболиста. Мы можем брать в расчет всю Европу. Если он однажды уйдет, то есть лишь несколько подходящих клубов.

Боруссия постарается удержать его как можно дольше по спортивным причинам", — цитирует Цорка Goal.com ссылаясь на Welt am Sonntag.

В текущем сезоне Эрлинг Холанд сыграл за "шмелей" 30 матчей во всех турнирах, в которых оформил на свой счет 31 гол.

Ранее сообщалось, что Холанд установил очередной рекорд, превзойдя достижение Солскьяера.

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