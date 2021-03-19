Англия

Футболиста не вызвали в сборную Англии.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал невызов в национальную команду защитника Ливерпуля Трента Александреа-Арнольда.

"Сейчас у нас большая конкуренция в сборной. Тренту очень не повезло. Он уже не тот и не показывает былую игру. Но я полагаю, что он улучшит свои игровые кондиции. Последние игры показали, что он в правильном направлении.

Нам кажется, что Рис Джеймс и Киран Триппьер показали хорошую игру в своих клубах и поэтому получили вызов в сборную. Кайл Уокер находится в отличной форме. В наш радар также попали Кэш из Астон Виллы и Эйлинг, представляющий Лидс.

Могу лишь сказать о Тренте, что в будущем он сыграет важную роль в сборной. Нужно немного времени", — цитирует Саутгейта Sky Sports.

Полную заявку сборной Англии на матчи квалификации ЧМ-2022 можно смотреть на Football.ua.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.