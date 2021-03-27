Англия

Аргентинский голкипер Манчестер Юнайтед может предстоящим летом вернуться на родину.

Вратарь Манчестер Юнайтед Серхио Ромеро в летнее трансферное окно может перебраться в аргентинский чемпионат, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, Бока Хуниорс намерены заключить контракт с 34-летним аргентинским голкипером, у которого предстоящим летом заканчивается контракт с "красными дьяволами".

Точно по такому же сценарию аргентинский клуб в начале февраля подписал бывшего защитника МЮ Маркоса Рохо.

В нынешнем сезоне Ромеро еще ни разу не попадал в заявку команды Оле-Гуннара Солскьяера.

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