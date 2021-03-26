Германия

Футболиста оценили в космическую сумму.

Дортмундская Боруссия определилась с клаусулой за звездного форварда команды Эрлинга Холанда.

Как сообщает ESPN, "шмели" не готовы отпускать норвежца менее чем за 180 миллионов евро.

Отмечается, что эта клаусула начнет действовать лишь с 2022 года. До этого клуб не намерен отпускать футболиста.

На данный момент Холанд — один из самых востребованных игроков на рынке. Предметный интерес к нему проявляют многие европейские топ-клубы.

Среди них СМИ называют испанские Реал и Барселону, английские Манчестер Сити и Челси и другие.

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