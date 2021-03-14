Испания

Контракт с аргентинским форвардом будет рассчитан до 2023 года.

Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро может продолжить свою карьеру в чемпионате Испании, сообщает AS.

По информации источника, новоиспеченный президент Барселоны Жоан Лапорта договорился с 32-летним аргентинцем о будущем переходе.

Трансфер состоится летом, когда Серхио получит статус свободного агента, после чего он подпишет контракт с "блаугранас" до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Агуэро провел 13 поединков в составе "горожан", в которых забил три мяча.

Ранее сообщалось, что из штаба Лапорты уже через неделю работы ушел ответственный за финансовые вопросы.

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