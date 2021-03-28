Англия

Форвард Тоттенхэма не хочет отвлекаться от матчей и постоянно комментировать слухи.

Нападающий Тоттенхэма и сборной Англии Харри Кейн заявил, что он определиться со своими дальнейшими планами на будущее в составе "шпор" после летнего чемпионата Европы.

"Важно, чтобы все мое внимание было сосредоточено на двух предстоящих играх за сборную Англии и оставшейся части сезона с Тоттенхэмом, а затем на Евро. Думать о спекуляциях или слухах было бы губительно с точки зрения моей собственной игры.

Мне всегда нравится быть сосредоточенным на одной цели и одной работе, а именно на сильном финише со "шпорами", победе в этих отборочных матчах с Англией и, надеюсь, продолжении и отличном Евро. Я стараюсь как можно лучше держаться подальше от этих слухов и сплетен.

С этого момента и до конца лета я полностью сосредоточен на работе на поле, а потом посмотрим, куда мы пойдем дальше", — приводит слова Кейна Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Харри Кейн — самый дорогой игрок АПЛ по версии Transfermarkt.

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