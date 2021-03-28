Манчестер Юнайтед вновь заинтересовался подписанием вингера Барселоны Усмана Дембеле, сообщает издание Sport.es.

Как сообщает источник, "красные дьяволы" готовятся совершить рейд за французским полузащитником в ближайшее летнее трансферное окно.

Текущее соглашение Усмана Дембеле с "сине-гранатовыми" рассчитано до конца следующего сезона.

Отметим, летом 2020-го года 23-летний футболист контактировал с Ливерпулем и Ювентусом.

Напомним, что Усман Дембеле успешно выступает в период матчей национальных сборных — вингер помог Франции одолеть Казахстан.