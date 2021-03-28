"Красные дьяволы" по-прежнему нацелены на француза.
Усман Дембеле, getty images
28 марта 2021, 18:29
Манчестер Юнайтед вновь заинтересовался подписанием вингера Барселоны Усмана Дембеле, сообщает издание Sport.es.
Как сообщает источник, "красные дьяволы" готовятся совершить рейд за французским полузащитником в ближайшее летнее трансферное окно.
Текущее соглашение Усмана Дембеле с "сине-гранатовыми" рассчитано до конца следующего сезона.
Отметим, летом 2020-го года 23-летний футболист контактировал с Ливерпулем и Ювентусом.
Напомним, что Усман Дембеле успешно выступает в период матчей национальных сборных — вингер помог Франции одолеть Казахстан.