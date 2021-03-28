ЧМ-2022. Отбор

Команда Дешама добыла уверенную победу.

В рамках отбора к чемпионату мра-2022 сборная Франция в гостевом матче обыграла Казахстан (0:2).

Оба гола были забиты в первом тайме. Сначала отметился Дембеле, а под конец первой половины игры автоголом отметился Малый.

Во втором тайме французы могли забить и третий гол, однако Мбаппе не сумел реализовать 11-метровый удар.

Казахстан — Франция 0:2

Голы: Дембеле, 19, Малый (АГ), 44

Казахстан: Мокин, Быстров, Малый, Алип, Ерланов, Мужиков (Вороговский, 65), Валиуллин (Самородов, 83), Тагыберген, Нургалиев (Каримов, 83), Васильев (Астанов, 89), Федин (Тунгышбаев, 65).

Франция: Льорис, Зума, Лангле, Динь, Дюбуа, Ндомбеле (Сиссоко, 82), Погба (Рабьо, 59), Лемар, Дембеле (Коман, 90), Марсьяль (Мбаппе, 59), Гризманн (Бен-Йеддер, 59).

Предупреждение: Дембеле.