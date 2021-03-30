Англия

Защитник удостоился почетной награды.

Люк Шоу стал лучшим игроком Манчестер Юнайтед по итогам минувшего месяца, сообщает официальный сайт "красных дьяволов".

Левый защитник в борьбе за наградой обошел Дина Хендерсона и Виктора Линделефа.

Примечательно, что Люк Шоу стал лучшим игроком месяца в Манчестер Юнайтед второй раз подряд.

В текущем сезоне английский защитник провел 36 поединков на клубном уровне, отметившись голом и шестью результативными передачами.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.