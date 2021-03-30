Защитник удостоился почетной награды.
Люк Шоу, getty images
30 марта 2021, 01:12
Люк Шоу стал лучшим игроком Манчестер Юнайтед по итогам минувшего месяца, сообщает официальный сайт "красных дьяволов".
Левый защитник в борьбе за наградой обошел Дина Хендерсона и Виктора Линделефа.
Примечательно, что Люк Шоу стал лучшим игроком месяца в Манчестер Юнайтед второй раз подряд.
В текущем сезоне английский защитник провел 36 поединков на клубном уровне, отметившись голом и шестью результативными передачами.
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