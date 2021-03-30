Руководство клуба верит в текущего тренера.
Стив Брюс, getty images
30 марта 2021, 01:35
Ньюкасл не собирается прекращать сотрудничество со Стивом Брюсом, сообщает The Telegraph.
Руководство "сорок" выразило доверие текущему тренеру после серии встреч, несмотря на ужасные результаты команды в последних матчах.
Ньюкасл после 29 сыгранных матчей имеет в своем активе 28 баллов и находится на 17 строчке турнирной таблицы.
Напомним, что в распоряжение Стива Брюса вот-вот должны вернуться два ключевых игрока атаки.