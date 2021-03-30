Англия

Руководство клуба верит в текущего тренера.

Ньюкасл не собирается прекращать сотрудничество со Стивом Брюсом, сообщает The Telegraph.

Руководство "сорок" выразило доверие текущему тренеру после серии встреч, несмотря на ужасные результаты команды в последних матчах.

Ньюкасл после 29 сыгранных матчей имеет в своем активе 28 баллов и находится на 17 строчке турнирной таблицы.

Напомним, что в распоряжение Стива Брюса вот-вот должны вернуться два ключевых игрока атаки.