Англия

Наставник "сорок" резко высказался о системе видеорегистрации.

Ньюкасл не побеждает в АПЛ больше месяца. В последний раз подопечные Стива Брюса одерживали победу 12 декабря 2020-го года в поединке 12-тура Премьер-лиги против Вест Бромвича.

С тех пор они набрали только два очка в шести матчах Премьер-лиги, а также вылетели из Кубка Англии и Кубка Английской футбольной лиги, проиграв в последнем чемпионате Брентфорду на стадии четвертьфинала.

В поединке 18 тура АПЛ Шеффилд Юнайтед — Ньюкасл "сороки" потерпели очередное поражение. В конце первого тайма хавбек гостей Райн Фрэйзер получил две желтых карточки в течении трех минут и был удален.

На 80-й минуте поединка при счете 1:0 форвард Шеффилда Билли Шарп за довольно грубый подкат также получил от рефери предупреждение, однако наставник Ньюкасла Стив Брюс остался недоволен этим решением.

После поражения Шеффилду Брюс резко высказался о системе VAR.

"Билли Шарп обязан был покинуть поле. Это возмутительно. Они (судьи, прим.ред) даже не проверяли это. Вся ситуация с VAR — это смешно, и я не думаю, что кому-то это нравится. Неделя за неделей он портит игру", — приводит слова Брюса BBC.

Ранее один из наиболее молодых арбитров в истории английской Премьер-лиги рассказал об отдельных аспектах его работы, а также собственных предпочтениях в футболе.